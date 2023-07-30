مسجل يسرق المشغولات الذهبية من السيدات بالجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط مسجل خطرا يسرق المشغولات الذهبية من السيدات في الجمالية.

وتبين ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمالية؛ لعرضه مجموعة من المشغولات الذهبية، مجهولة المصدر، على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة"، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.