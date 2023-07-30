الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مسجل يسرق المشغولات الذهبية من السيدات بالجمالية

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط مسجل خطرا يسرق المشغولات الذهبية من السيدات في الجمالية.

وتبين ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمالية؛ لعرضه مجموعة من المشغولات الذهبية، مجهولة المصدر، على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة"، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

المشغولات الذهبية مجموعه قسم شرطة الجمالية ضبط السرقة النيابة

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