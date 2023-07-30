برلمانى: إنشاء المجلس الأعلى للتعليم خطوة مهمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية

أكد النائب شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب عقد الحوار الوطني جلسة خاصة للجنة التعليم لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، وذلك استجابة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن التعليم يحتل أولوية قصوى للقيادة السياسية وعلى صدارة اهتماماتها.

وأضاف النائب شحاتة أبوزيد، في بيانٍ له، أن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم يُعد خطوة مهمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر، وأيضًا لسد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للتعليم يحتاج استراتيجية فعّالة ومتابعة وتقييم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه طبقًا لنص مشروع القانون، فإن المجلس الأعلى للتعليم يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.

وأوضح النائب شحاتة أبوزيد، أن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم يُعد خطوة حقيقية نحو المستقبل، مؤكدًا أن الحوار الوطني فرصة حقيقية للمساهمة في صناعة المستقبل والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة التي ينشدها الجميع، فالحوار الوطني هو الطريق للمستقبل.