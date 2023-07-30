الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يشارك في كأس العالم لسيدات الجولف بإنجلترا

مصر تشارك بكأس العالم
مصر تشارك بكأس العالم للسيدات في الجولف كروكيه بإنجلترا

أعلن الدكتور محمد رسلان، رئيس الاتحاد المصري للكروكية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن المنتخب المصري للكروكيه للسيدات سوف يشارك في كأس العالم للسيدات في الجولف كروكية الذي يقام على ملاعب نادي ساسكس كاونتي كلوب بمدينة برايتون بانجلترا في الفترة من 7 إلى 14 أغسطس المقبل.

وأضاف أن منتخب السيدات سينتهي من تدريباته المكثفة هذا الأسبوع استعدادا لخوض مباريات كاس العالم للسيدات في الجولف كروكية الذي يشارك في منافساتها 56 لاعبة من 17 دولة وهي : مصر، انجلترا، نيوزيلاندا، استراليا، إسبانيا، جنوب إفريقيا، إيرلندا، اسكتلندا، السويد، فنلندا، المنيا، لاتفيا، المكسيك، البرتغال، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، ويلز.

وقال د. رسلان إنه يتوقع أن تكون بطولة هذا العام غاية في القوة والإثارة خاصة وأنه يشارك فيها عدد كبير من اللاعبات وعلى رأسهم البعثة المصرية الأكبر ضمن المنافسات بواقع 13 لاعبة، متمنيا لهم التوفيق  في البطولة التي تشهد منافسات قوية بين الدول المشاركة والعودة بكأس العالم للحفاظ على اللقب الذي تم حصده في النسخة الماضية.

ويمثل قائمة المنتخب المصري للسيدات، اللاعبات الأربعة الأوائل على التصنيف المحلي و هم سهي مصطفي بطلة العالم الحالية، أماني حسن، بولين صليب، عبير مصطفى بالإضافة إلى 9 لاعبات مصريات سيشاركن في البطولة على حسابهم الخاص وهن منال خضير صاحبة المركز الثاني على العالم، مرام نبيل، نهي ممدوح، سارة هاني، بيريهان عوي، ميرفت شاذلي، مها الدرديري، غادة كرم، تفيدة الخضري.

قائمة المنتخب المصري للسيدات رسلان سويسرا الجولف كروكية منال خضير

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

لطلبة 3 ثانوي| موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا برقم الجلوس

3 وفيات و37 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الإسكندرية مطروح

عبر الدستور| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 المعتمد رسميًا

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين