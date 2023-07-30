الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليستر سيتى وديًا

محمد صلاح وليفربول
محمد صلاح وليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة ليستر سيتي الودية خلال جولتهما الصيفية.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة ودية أمام نظيره ليستر سيتي، في إطار استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي الودية، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة ليستر سيتي الودية

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة ليستر سيتي الودية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: أليكس ماك أليستر - ترينت ألكسندر أرنولد - كورتيس جونز - بوبي كلارك.

في خط الهجوم: ديوجو جوتا - محمد صلاح - داروين نونيز

 

بينما تواجد على دكة البدلاء، كل من: أليسون بيكر، أدريان، مروزيك، جو جوميز، دياز، دومينيك سوبوسلاي، هارفي إليوت، تسيميكاس، جويل ماتيب، جاكبو، سكانلون، دوك، ماكونيل، كوماس، كوانساه، فراوندورف.

يذكر أنه بعد معاناة كبيرة، أنهى فريق ليفربول الموسم الماضي 2022-2023 بالتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليضمن التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

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