"الإسكان" تعلن موعد الطرح الجديد لحجز شقق "سكن لكل المصريين"

أعلن الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، طرح وحدات مشروع المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» الجاري تنفيذه بعدد من المدن الجديدة، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الطرح الجديد يضم الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مشددًا على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة.

وشدد "عباس" على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للوحدات، والخدمات المرتبطة بها، لتشجيع المستفيدين بالوحدات على سرعة السكن، مؤكدًا أن وحدات الإسكان الاجتماعي شهدت طلبًا وإقبالًا كبيرًا على حجز الوحدات السكنية بمختلف أنواعها.