دهشة وجثة فى العقار.. حكاية مقتل "جنى" فى ظروف غامضة بالبساتين

«شبهة جنائية أم قضاء وقدر؟».. ظروف غامضة تحيط بواقعة وفاة فتاة قاصر عمرها لا يتجاوز السادسة عشرة، خاصة عقب العثور على جثمانها أسفل عقار بمنطقة البساتين.. فما القصة؟.

بداية الواقعة

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيدون عثورهم على جثة فتاة تسكن في العقار مع أسرتها ملقاة أسفل العقار جثة هامدة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين خروج الأهالي على صرخات وصوت ارتطام قوي، وبالفحص واكتشاف الأمر تبين عثورهم على جثة الفتاة عقب اكتشاف وفاتها، وحاولوا إنقاذها ونقلها للمستشفى لكنها كانت جثة هامدة.

الأسرة لا تعلم سبب الوفاة

وسيطرت الدهشة على أسرة الفتاة الذين تفاجأوا بخبر الوفاة مثل الجيران، مؤكدين أن الفتاة لا تعاني من أي أمراض نفسية ولا يعلمون سبب سقوطها من أعلى العقار.

بلاغ قسم شرطة البساتين وقرارات النيابة

كان تلقي مأمور قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة إشارة من إدارة شرطة النجدة بورود استغاثة من الأهالي بالعثور على جثة فتاة.

عُثر بالفحص على جثة "جنى.ن." تبلغ من العمر 16 سنة، ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها كسور متفرقة ونزيف خارجي إثر سقوطها من علو.

ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال أسرتها مع تفريغ كاميرات المراقبة المطلة على العقار محل الواقعة لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.