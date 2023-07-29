خبير اقتصادي: مصر تعاني من أزمة نقص الدولار لاعتبارات خارجية

قال الخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد، إن شهادة البنك الدولارية الذي أُعلن عنها هي أداة من أدوات الدولة لجذب الدولار، بعد انخفاض معدلات تحويلات المصريين من الخارج.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه بالرغم من التطور الملحوظ في المصادر الدولارية المصرية، وارتفاع صافي الاستثمار لـ 7.9 مليار دولار، وارتفاع دخل قناة السويس، وارتفاع الدخل من السياحة، ووصول حجم الصادرات المصرية بـ 52 مليار دولار، إلا أن هناك فجوة يجب سدها.

ولفت إلى أن مصر تعاني من أزمة في تكوين الدولار لاعتبارات خارجية خاصة بانخفاض تحويلات المصريين بالخارج، ووجود تضخم بالاقتصاد العالمي، ما أدى إلى خروج الأموال الساخنة من مصر.

وأوضح، أن الأزمات الخارجية ومنها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية، وارتفاع الأسعار انعكس على الدول النامية بالسلب، ومنها مصر، والتي تأثرت موازنتها العامة كثيرا بسبب المتغيرات العالمية.