محمد عبدالغنى: الحوار الوطنى هو مفتاح أمل عند الناس لتغيير البلد للأفضل

قال الدكتور محمد عبدالغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن غدًا سيتم عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشة لماذا لا يشارك المصريون في العمل السياسي بشكل فعال، وما هو الخلل الحالي في القانون، وكيف نُفعّل المشاركة السياسية للمواطنين؟.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن القوى السياسية المشاركة بالحوار الوطني يجب أن تؤمن بالمساحات المشتركة في الحوار من أجل الخروج من الوضع السياسي الحالي والذي يراه البعض غير جيد.

وتابع: "مينفعش فريق جاي يقول كل حاجة كويسة، وفريق جاي يقول كل حاجة سيئة ولازم نهد المعبد، لازم يكون في مساحات اتفاق، وإرادة حقيقية بأن الناس يجب أن تشعر بأنه سيحدث تغيير حقيقي من الحوار".

ولفت إلى أن الحوار الوطني هو مفتاح أمل لدى الناس، حتى يتغير البلد للأفضل، وأن يشارك الجميع في النهوض بالبلد.