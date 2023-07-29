تفاصيل بيان الخارجية الفرنسية بشأن تعليق مساعداتها التنموية والمالية للنيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، تعليق جميع المساعدات التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى النيجر، على خلفية استيلاء عسكريين على السلطة في النيجر.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية، نشرته عبر حسابها بموقع "إكس" المعروف بـ"تويتر" سابقًا: "فرنسا تعلق بأثر مباشر جميع مساعداتها التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى النيجر".

ودعت الخارجية الفرنسية إلى "العودة الفورية للنظام الدستوري في النيجر والرئيس محمد بازوم المنتخب من جانب النيجريين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر، مدينا محاولة تغيير السلطة الشرعية في البلاد على نحو غير دستوري.

وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن "الاعتداء غير المقبول على سلامة مؤسسات الجمهورية في النيجر لن يستمر دون عواقب على الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر في جميع الجوانب المختلفة".

وأضاف: "في هذا الصدد، بالإضافة إلى الوقف الفوري لدعم الميزانية، يتم تعليق جميع أشكال التعاون في المجال الأمني ​​إلى أجل غير مسمى وبأثر فوري"، مشددًا على أنه لا يعترف بالقادة العسكريين الذين نصبوا أنفسهم في النيجر، مؤكداً أن محمد بازوم ما زال الرئيس.