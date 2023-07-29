السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل بيان الخارجية الفرنسية بشأن تعليق مساعداتها التنموية والمالية للنيجر

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، تعليق جميع المساعدات التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى النيجر، على خلفية استيلاء عسكريين على السلطة في النيجر.

 

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية، نشرته عبر حسابها بموقع "إكس" المعروف بـ"تويتر" سابقًا: "فرنسا تعلق بأثر مباشر جميع مساعداتها التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى النيجر".

 

ودعت الخارجية الفرنسية إلى "العودة الفورية للنظام الدستوري في النيجر والرئيس محمد بازوم المنتخب من جانب النيجريين".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر، مدينا محاولة تغيير السلطة الشرعية في البلاد على نحو غير دستوري.

 

وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن "الاعتداء غير المقبول على سلامة مؤسسات الجمهورية في النيجر لن يستمر دون عواقب على الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر في جميع الجوانب المختلفة".

 

وأضاف: "في هذا الصدد، بالإضافة إلى الوقف الفوري لدعم الميزانية، يتم تعليق جميع أشكال التعاون في المجال الأمني ​​إلى أجل غير مسمى وبأثر فوري"، مشددًا على أنه لا يعترف بالقادة العسكريين الذين نصبوا أنفسهم في النيجر، مؤكداً أن محمد بازوم ما زال الرئيس.

 

Capture4
Capture4
الخارجية الفرنسية النيجر تعليق مساعدات تنموية تعليق مساعدات مالية الانقلاب في النيجر

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة