السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إصابة موهبة اليونايتد وغيابه عن النصف الأول من الموسم الجديد

ماينو
ماينو

تأكد غياب لاعب خط الوسط الشاب كوبي ماينو عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم في بداية الموسم الجديد، بسبب إصابته في الكاحل خلال استعدادات الفريق للموسم.

وتعرض ماينو، صاحب الـ18 عامًا، والذي صعد للفريق الأول الموسم الماضي ولعب دورًا بارزًا في جولة الفريق بالولايات المتحدة، للإصابة خلال المباراة الودية أمام ريال مدريد الإسباني، أمس الأول الخميس، في هيوستن.

وعاد ماينو إلى مانشستر لتقييم الإصابة، لكن النادي ذكر عبر موقعه الإلكتروني أنه من المتوقع أن يغيب اللاعب في بداية الموسم الجديد 2023/ 2024 .

وكتب ماينو عبر "إنستجرام": "سأعود أكثر قوة، وخلال وقت قصير.. شكرا لرسائل الدعم منكم".

 

 

 

 

كوبي ماينو لاعب خط الوسط الشاب كوبي ماينو ماينو مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد الإنجليزي

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