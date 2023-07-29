السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل وإصابة أكثر من 124 شخصا بانفجار مستودع ألعاب نارية جنوب تايلاند

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قُتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 115 بعد انفجار في مستودع للألعاب النارية في سوق بجنوب تايلاند، اليوم السبت.

 

ويعتقد أن الانفجار الذي وقع في سونجاي كولوك، على الحدود الماليزية، في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، نتج عن أعمال البناء.

 

وقال الحاكم المحلي لوكالة فرانس برس، إن حريق السوق أصبح الآن تحت السيطرة.

 

وقال سانون بونجاكسورن، إن التحقيق الأولي يشير إلى أن "خطأ تقني" أثناء اللحام بالفولاذ هو المسؤول.

 

وأظهرت لقطات نشرت في وسائل إعلام محلية، تصاعد أعمدة دخان كبيرة من السوق، مع تضرر العديد من المتاجر والمنازل والمركبات بشدة من قوة الانفجار - بما في ذلك اشتعال النيران أو اقتلاع أسقفها.

 

وقال سيكسان تايسن، وهو شاهد عيان يعيش على بعد 100 متر من السوق، إنه كان في المنزل عندما سمع "ضوضاء مدوية واهتزاز منزله بالكامل".

 

وقال للوكالة الفرنسية: "رأيت سقفي مفتوحا على مصراعيه نظرت إلى الخارج ورأيت المنزل ينهار والناس يرقدون على الأرض في كل مكان كان هناك فوضى".

 

ومن المتوقع أن تزيد أعداد القتلى نظرا لقوة الانفجار وعدد الجرحى.

 

انفجار ضخم تايلاند مستودع ألعاب نارية مقتل 9 أشخاص إصابة أكثر من 115 شخصا

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