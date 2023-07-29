السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف": انطلاق فعاليات دورة الموارد البشرية للإداريين

دورة الموارد البشرية
دورة الموارد البشرية لإداري الأوقاف

انطلقت، اليوم السبت، دورة الموارد البشرية للإداريين بالديوان العام والمديريات الإقليمية بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية، في سبيل العمل على  صقل مهاراتهم العلمية والإدارية والقانونية ومهارات التواصل مع الجمهور.

يأتي ذلك في إطار استمرار خطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل والعمل على رفع المستوى العلمي والمهاري للعاملين بها.

وعقدت المحاضرة الأولى للدكتورة ألفت السيد أحمد، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بديوان عام الوزارة، وقد بدأت المحاضرة بشرح منظومات الصرف الآلية بالإدارة العامة للشئون المالية مع توضيح الفرق بين الموازنة والميزانية وغير ذلك مما يتعلق بنظام الصرف والإجراءات المالية المتعلقة بالعاملين حسب قوانين الموازنة واللوائح التي تقرها الدولة المصرية ووزارة الأوقاف.

كما عقدت المحاضرة الثانية لأشرف عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الموارد البشرية، حيث تناول فيها قانون الخدمة المدنية وأهم البنود الرئيسية التي ينص عليها، مثل الإجازات والجزاءات وغيرها مما يمثل أهمية كبيرة لجميع العاملين.
 

دورة الموارد البشرية وزارة الأوقاف مسجد النور بالعباسية التدريب والتأهيل التخطيط الاستراتيجي

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