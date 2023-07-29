السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هانى عادل يشارك جاكى شان وجون سينا فى فيلم "هيدن سترايك" (صور)

هاني عادل وجاكي شان
هاني عادل وجاكي شان

يخطو الفنان هاني عادل أولى خطواته نحو السينما العالمية، بمشاركته الخاصة في فيلم "هيدن سترايك"، المقرر عرضه خلال أيام على منصة نتفليكس العالمية.

ويجمع الفيلم المنتظر بين نجمي الأكشن العالميين جاكي شان وجون سينا لأول مرة في عمل سينمائي يحمل اسم "Hidden Strike"، ويدور في فلك أفلام الأكشن الكوميدية، ويبدأ عرضه عالميًا مساء اليوم على نتفليكس قبل فتحه للجمهور العربي على المنصة.

ويعيش هاني عادل حاليًا حالة انتعاشة فنية بين التمثيل والغناء، مع انشغاله بتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" مع الفنانة هند صبري، بجانب تحضيره لألبوم غنائي جديد مع فرقة وسط البلد، ظهرت أولى بشائره عبر إطلاق فيديو كليب أغنية "ع الوعد"، التي تعاونت خلالها الفرقة مع الفنانة اللبنانية دياموند عبود.

كما ينشغل هاني عادل بجولة حفلات غنائية بين مشروعه الموسيقى المنفرد "الرجل الرمادي"، حيث يشارك في فعاليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية مساء السبت 12 أغسطس، بعد عودته من الأردن خلال إحياء فرقة وسط البلد أولى حفلاتها بمهرجان جرش الموسيقي الدولي، بعد غياب 12 سنة عن آخر حفلات الفرقة بالمهرجان.

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Hidden Strike الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا البحث عن علا الفنان هاني عادل فرقة وسط البلد منصة نتفليكس

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