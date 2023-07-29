السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 47 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالفيوم

تحصين ماشية
تحصين ماشية

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن تحصين 47 ألفًا و765 رأس ماشية، من الأبقار والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023 لتحصين الماشية، منذ انطلاقها في 15 يوليو 2023 حتى أمس الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري.

وأشاد محافظ الفيوم، بالحملات القومية التي تُنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تستهدف تغطية كل أنحاء محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومي.

فيما أوضح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة القومية الثانية لعام 2023، تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرضى  الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، مشيرًا إلى أن الحملة منذ انطلاقها حصنت 44 ألفًا و465 رأس من الأبقار والجاموس، فضلاً عن تحصين 3 آلاف و300 رأس من الأغنام والماعز.

وأضاف، أن لجان حملات تحصين الماشية تبلغ 100 لجنة، تجوب كل مراكز وقرى وعزب المحافظة، لتصل إلى مربي الماشية، وأصحاب المزارع الحيوانية في أماكنهم لتحصين ماشيتهم، مشيرًا إلى أن أعمال لجان الإرشاد البيطري مستمرة في توعية المواطنين، ودعوتهم للإقبال علي لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية، ووقايتها من الأمراض، وزيادة إنتاجيتها.

محافظ الفيوم تحصين 47 ألف رأس ماشية الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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