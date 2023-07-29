تأجيل محاكمة 8 متهمين من أسرة واحدة فى قتل عامل بالقليوبية

أجلت الدائرة الثامنة محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة 8 متهمين، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش" وأسلحة بيضاء بسبب خلافات سابقة بينهم، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر أغسطس المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين بالقضية رقم 16495 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4682 لسنة 2021 كلى جنوب بنها.

صدر القرار برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزى حسن، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

كشف أمر الإحالة الخاص عن أن المتهمين "زيان ع ز"، عامل، و"محمد ع ز"، عامل، و"محمود ش ز"، عامل، و"أحمد أ ز"، صاحب معمل كرتون، و"شعبان ز ع"، عامل خردة، و"أبوالحمد ز ع"، هارب، و"حسن ع ز"، هارب، و"صابر ع ظ"، هارب، قتلوا المجنى عليه "صادق أدهم صادق عبد القادر"، عمداً مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء موضوع الاتهامات التالية وما إن ظفروا به حتى استلوا تلك الأسلحة وكالوا له عدة ضربات وطعنات استقرت بأنحاء متفرقة بجسده.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهم "محمود . ش"، أطلق صوب المجنى عليه عياراً نارياً خلف لديه الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين جميعاً بمسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله، لوجود خلافات سابقة بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.