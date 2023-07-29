السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ البنك المركزى يكرم كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية

تكريم كلية الذكاء
تكريم كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية

كرم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، على هامش مؤتمر Seamless Africa لحصول مجموعة من طلاب الكلية على المركز الرابع في مسابقة "FinYology"، التي ينظمها البنك المركزي في مجال التطبيقات الواعدة في مجال ريادة الأعمال في مشروعات التكنولوجيا المالية الخاصة بنشر تطبيقات التحول المالي الرقمي، وتسلم شهادة التكريم الدكتور أسامة عبد الرءوف، المشرف على المشروع وعميد الكلية.

جدير بالذكر أن جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد القاصد، هي الجامعة الحكومية الوحيدة التي تأهلت ضمن أفضل عشر مشروعات تم تقديمها في المسابقة وكلية الذكاء الاصطناعي هي الكلية الوحيدة المتقدمة بمشروعات لطلاب من المستوى الأول والثاني بالكلية، في حين أن الكليات الأخرى تقدمت بمشروعات تخرج طلابية. وتأهل طلاب الكلية بعد اجتياز ثلاث تصفيات أهلتهم للمستوى الأعلى.

هوحصل طلاب المشروع الفائزين من كلية الذكاء الاصطناعي على تدريب في البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي بغرض التوظيف عند التخرج، بالإضافة إلى تبني مشروعهم لتحويله إلى تطبيق ذي عائد استثماري، والطلاب هم: محمود فوزي صالح فايد المستوى الثاني قسم الأمن السيبراني، محمد محمود حامد البسيوني، المستوى الثاني قسم النظم الذكية، رحمة محمد محمد محمود، المستوى الأول قسم ذكاء الآلة، ندى مدحت جلال يوسف، المستوى الثاني قسم الأمن السيبراني، فرح محمد علي أبوالعزم، المستوى الثاني قسم الأمن السيبراني، هبة عاطف محمد طولان، المستوى الثاني قسم النظم الذكية.

أعرب الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية عن سعادته بهذا الإنجاز موجها التهنئة للطلاب تحت إشراف الدكتور أسامة عبد الرءوف، عميد الكلية، موجها إلى أهمية تشجيع الطلاب للاشتراك في مسابقات العام المقبل وتكوين مجموعات والتواصل لعقد جلسات عصف ذهني لاختيار أفكار جديدة للمشروعات.

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