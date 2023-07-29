تغريم نونو سانتو بعد الاعتذار عن المؤتمر الصحفى للقاء الصفاقسى

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم السبت، تغريم البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي.

وقالت قنوات الكأس القطرية، إن الاتحاد العربي قرر تغريم نادي الاتحاد السعودي؛ بسبب غياب المدرب البرتغالي نونو سانتو عن المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الصفاقسي التونسي، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية «البطولة العربية».

ويلعب الاتحاد مع الصفاقسي غدًا ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة العربية في منافسات المجموعة الأولى.

كان الاتحاد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على الترجي التونسي بهدفين لهدف، بينما تعثر الصفاقسي أمام الشرطة العراقي بهدف نظيف.

ويتصدر الاتحاد والشرطة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.