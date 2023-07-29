السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التنسيقية: مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الروسية الإفريقية تعكس دور مصر الريادى

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

أشاد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الروسية- الإفريقية الثانية بمدينة سان بطرسبرج، واصفًا إياها بالتاريخية، حيث طرح الرئيس السيسي رؤية الدولة المصرية بشأن الظرف الدولي الراهن، والتي كان أحد محاورها أن الدول الإفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها، تنشد السلم والأمن وتسعى لتحقيق مصالح شعوبها.

وأضاف بدوي، في بيانٍ له، أن القمة الروسية- الإفريقية تأتي في وقتٍ صعب، حيث يعاني العالم من العديد من الأزمات التي تستوجب التكاتف الدولي للبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمات، موضحًا أن القمة فرصة سانحة لدعم العلاقات الإفريقية مع روسيا، فضلًا عن بحث سبل مواجهة الأزمات العالمية.

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن القمة سيكون لها مردود إيجابي كبير على العلاقات الإفريقية مع روسيا، مضيفًا: "القمة تعمل على دعم العلاقات التاريخية بين القارة السمراء وروسيا، فضلًا عن تعزيز التشاور بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة".

وأشار بدوي إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة الروسية- الإفريقية الثانية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، كما أنها تعكس دور مصر الريادي في المنطقة، موضحًا أن دعم العلاقات بين الدولة المصرية ودول إفريقيا مع روسيا سيعود بالنفع على تلك الدول، كما سيكون له مردود إيجابي على الدول وشعوبها.

النائب خالد بدوي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة الأفريقية الروسية الدولة المصرية

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