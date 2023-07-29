ندب المعمل الجنائى لكشف ملابسات مصرع سيدة حرقًا داخل شقتها بحدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية شب بها حريق أدى إلى مصرع سيدة، للتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة عمل التحريات اللازمة.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين مصرع سيدة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.