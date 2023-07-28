الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ديفيليه فني على الكورنيش.. فرق "قصور الثقافة" تُشارك بمهرجان العلمين (صور)

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى مشاركاتها بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، بحفل أقيم مساء اليوم الجمعة بكورنيش العلمين، وسط حضور وتفاعل كبير من جمهور المهرجان.

وقدمت عدة فرق فنية تابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عددًا من أروع فقراتها الاستعراضية المعبرة عن تراثها.

قدمت فرقة الحرية "الإسكندرية" للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد فقراتها الشهيرة منها "بنات بحري، السيالة"، وغيرها من التابلوهات المعبرة عن الفلكلور السكندري، كما قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد محروس مجموعة من الاستعراضات منها "الدبكة السيناوي وقيمو الأفراح" وغيرها من فقرات الفلكلور السيناوي.

بينما قدمت فرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح مجموعة من الاستعراضات الفنية بالتنورة بمصاحبة المزمار والطبلة والصاجات.

2

وفي تناغم فني رائع، قدمت الفرق المشاركة ديفيليه فني راقص على كورنيش المدينة، كما شارك في المهرجان فريق السيرك القومي بقيادة الفنان وليد طه بعدة فقرات فنية ممتعة من فقرات السيرك القومي. وجاءت الفعاليات بحضور محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، ومن المقرر أن تقدم الفرق ذاتها عروضها بالعلمين غدا السبت.

ويعد المهرجان أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الحالي وتستمر فعالياته حتى 26 من شهر أغسطس المقبل، تحت شعار "العالم علمين".

فعاليات مهرجان العلمين الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان أحمد الشافعي الاستعراضات الفنية بالتنورة مصاحبة المزمار

الأكثر قراءة

106 ملايين جنيه لإعادة تأهيل مبنى الخدمات.. تفاصيل اجتماع مجلس أمناء 15 مايو

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية موعد ظهور النتائج

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

إنقاذ 69 مصطاف من الغرق في رأس البر بدمياط

أول تعليق من أوسوريو عقب الفوز على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

موسيمانى يقود الوحدة الإماراتى للفوز على الكويت الكويتى بالبطولة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟