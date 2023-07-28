رسميًا.. الألماني ماثياس يايسله مديرًا فنيًا للأهلي السعودي لمدة 3 سنوات

أعلن النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع المدرب الألماني ماثياس يايسله من أجل تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة ثلاث سنوات، حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنهت شركة نادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الألماني ماثياس يايسله مدربًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات بحضور الرئيس التنفيذي الأستاذ يزن الشريف".

ومن جانبه، رحب يزن الشريف الرئيس التنفيذي للنادي بالمدرب الجديد، حيث قال في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للأهلي: "نحن سعداء بانضمام ماثياس يايسله بكل ما يحمله من خبرات إلى نادي الأهلي"، مؤكدا أنه قيمة وقامة كبيرة وإضافة قوية، معتبراً هذه الخطوة مهمة ضمن استراتيجية تطوير الأداء، لاسيما أن يايسله يعد من أفضل المدربين الشباب في العالم، متمنين له التوفيق والنجاح في تلبية طموحات إدارة النادي وجماهيره.

وكان نادي ريد بل سالزبورج النمساوي، قد أعلن اليوم الجمعة، إقالة مدربه الألماني ماتياس يايسله، من تدريب الفريق، من أجل السماح له بالانتقال لنادي أهلي جدة السعودي.

وقال النادي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: أقال نادي إف سي ريد بل سالزبورج، المدرب ماتياس يايسله بأثر فوري، والسبب في ذلك هو أن الألماني البالغ من العمر 35 عامًا، قد أعرب قبل يومين فقط من انطلاق الدوري النمساوي موسم 2023 /24، عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي.

وجاء الإعلان عن تولى ماثياس يايسله، تدريب فريق أهلي جدة، لينهى الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية عن اقتراب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، من تولى مهمة تدريب الفريق السعودي.

وسيخلف يايسله – البالغ من العمر 35 عامًا – في تدريب الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي غادر منصبه، بنهاية الموسم الماضي.

وبدء المدرب الألماني، مسيرته التدريبية عام 2017، عندما عمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لفريق بروندبي الدانماركي، قبل أن ينتقل لتدريب فريق تحت 18 عامًا بنادي ريد بل سالزبورج النمساوي.

وفي يناير عام 2021، انتقل يايسله لتدريب فريق ليفرينج النمساوي، ليستمر معه ثلاثة أشهر فقط، قبل أن ينتقل بعدها لتولى مهمة تدريب فريق ريد بل سالزبورج، الذي قاده لتحقيق ثنائية الدوري والكأس (موسم 2021-2022)، إلى جانب قيادته الفريق لبلوغ دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وفي الموسم التالي، قاد يايسله، ريد بل سالزبورج، لحصد لقب الدوري النمساوي، للمرة الثانية على التوالي.

وكان أهلي جدة، قد أعلن اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى عام 2027.

وبات محرز، ثالث الأجانب المنضمين للأهلي السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول الإنجليزي.