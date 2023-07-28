الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنقاذ 69 مصطاف من الغرق في رأس البر بدمياط

رأس البر
رأس البر

نجحت فرق الإنقاذ بشواطئ محافظة دمياط، في إنقاذ 69 حالة من الغرق وتسليم 207 أطفال تائهين إلى ذويهم، حيث تعمل فرق الإنقاذ يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطئ من 33 برج إنقاذ و5 خيام لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف، هذا إلى جانب المعدات البحرية.

شهدت محافظة دمياط منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، توافد الزائرين من مختلف المحافظات على مدينة رأس البر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع والإقبال على الشواطئ وذلك تزامنًا مع الارتفاع المتزايد فى درجات الحرارة، حيث واصلت الوحدة المحلية بالمدينة جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين وذلك في إطار توجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووفقًا لخطة موسم صيف 2023.

كما تستقبل الساحة المخصصة لرحلات اليوم الواحد، السيارات الوافدة بشكل دوري، وانتظمت منظومة العمل بالموقف الخارجي وحركة النقل الداخلية سواء بسيارات الأجرة وفقًا لخطوط السير المحددة لها، وأيضًا الطفطف والأتوبيس السياحي بطول شارع بورسعيد.

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