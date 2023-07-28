الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل تتأثر ردود أفعال الإنسان بارتفاع الحرارة؟ استشاري نفسي تُجيب

التغيرات الفسيولوجية
التغيرات الفسيولوجية بفصل الصيف

قالت الدكتورة أمنية العزازي، استشاري الطب النفسي، إن أي تغيير في البيئة المحيطة للإنسان يؤثر على سلوكه وحالته النفسية بصورة كبيرة وملحوظة.

علاقة الصيف بالانفعال 

وأكدت “العزازي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن السلوك البشري إما أن يكون فعلاً أو رد فعل، ورد فعل الإنسان ليس به تحكم، كما أن رتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة يؤثر على سلوك الإنسان في الاتجاهين أي في الفعل ورد الفعل.

وأضافت أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من التوتر وهذا أمر فسيولوجي متعارف عليه، لذا الإنسان في هذا الوضع حالته الصحية والنفسية لا تكون مناسبة لأخذ القرارات.

وتابعت:" الكثير من الدراسات العلمية أكدت أن نسبة الجريمة ترتفع في الصيف عن الشتاء، كما أن معدل الإنتاج والعمل يقل مع ارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى ارتفاع مؤشر الانفعال الإنساني والعصبية الشديدة، كما أن الرغبة في التفاهم والتواصل ومعاونة الآخرين تقل في الصيف".

التغيرات الفسيولوجية بفصل الصيف 

وأشارت إلى أن ادراك الإنسان لهذه العوامل والتغيرات الفسيولوجية التي تحدث لجسمه وعقله ونفسه مع ارتفاع درجة الحرارة تجعله قادر على التحكم في انفعالاته وتقديم الاعتذار عند وقوع الخطأ.

استشاري طب نفسي أمينة العزازي اخر النهار الدكتور محمد الباز التغيرات المزاجية بالصيف

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