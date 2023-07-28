بعد رأيه في عمرو مصطفى.. سامو زين: "أنا من جمهور عمرو دياب"

تعرض المطرب سامو زين الساعات الماضية لحملة من الهجوم الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان اعلن دعمه للملحن والمطرب عمرو مصطفى المثير للجدل دائما.

ونشر سامو زين عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، منشورا كتب فيه: “انا من جمهور عمرو دياب ومن سنين فبلاش الكلام يبقي بالطريقه دي عليا.. أنا بالذات طول عمري بحالي ومع نفسي بشغلي والهجوم يبقي بالشكل ده وكميه المسجات إلي بتجيلي من كثير من الناس والاصدقاء والفنانين انا بتكلم علي حق عمرو مصطفي وده حقه بحكم الخبره والنجاح والمذاكره والسفر والتطوير ده ليه إيجابيات كثيره يا جماعه”.

وأضاف: “ولازم تحترم جدا جدا مينفعش بجد وأمور كثيره هذا الجيل يجب أن يطلع عليها ويعرف أن هذا الفنان صنع تاريخ كبير لمصر والوطن العربي وما زال يفعل وسجل اسمه كملحن تقيل جدا التاريخ لا ينسى لو نسيتو الكلام ده بس صدقوني لو نسيتو الكلام ده عمركم مهتلاقو تاريخ يفتكركم”.

واختتم: “كل التحيه لشجاعه هذا الفنان الكبير والملحن الاعظم في تاريخ هذه الصناعه في السنوات الأخيرة وكل ما يقوله حقيقي 100 في الميه وحقه وحقنا كلنا”.

وكان سامو زين كتب رأيه في المطرب والملحن عمرو مصطفى وحالة الجدل التي أثارها خلال الأيام الماضية.

وقال عبر حسابه على “إنستجرام”: "بما إن ليا مقابلة مهمة جدا هتنزل الفترة الجاية، سئلت عن رأي في عمرو مصطفي واللي بيحصل، كان جوابي واضح وصريح هو أنه من أهم والأهم، وحالة فريدة وليه الحق تماما بكل اللي بيعمله واللي بيطالب بيه من الملحنين والفنانين، وحالة لا تكرر كثيرا في هذا الزمن لعدة أسباب في رأيي الشخصي".

وتابع: "إن عمرو بيسافر كتير وبيسمع كتير وفعلا قدر يعمل تركيبة عربية أوروبية، ومعتقدش أن فيه حد يقدر يوصل للي وصله فكريا وذهنيا وفنيا". واستكمل: "عمرو مصطفى اشتغلت معاه أغنية واحدة في حياتي وأنا سعيد بيها طبعا".

وأضاف: "ملحوظة سؤلت عن هذا الموضوع بما إني منتج وملحن أغاني (الورد الأحمر وقربي ليا) وكثير من الأغاني وعضو في جمعية الملحنين والمؤلفين، فكنت لازم أرد بكل وضوح وصراحة".