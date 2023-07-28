هل نجحنا في مواجهة الفكر الإرهابي؟.. ممثل تيار الحكمة العراقي يُجيب

قال محمد أبو كلل، ممثل تيار الحكمة العراقي في مصر، إن الإرهاب فكر ولا يتمثل فقط في داعش أو القاعدة أو غيرها من التنظيمات، بل هو فكر.

وتسائل “ أبو كلل” خلال حواره في برنامج “ ثم ماذا حدث”، مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يعرض على شاشة “القاهرة الإخبارية”:" هل كافحنا الفكر الإرهابي، هل استطاعنا الوصول إلى إنهاء الفكر الإرهابي، مش بس في العراق؟ بل في دول العالم أجمع؟، لا، الفكر لا يجابه إلا بالفكر، إحنا كل يوم بنسمع عن قائد تنظيم لداعش يتم قتله، وبعد شهرين أو 3 يعينوا شخص آخر لا نعرف صورته أو جنسيته أو اسمه الحقيقي".

وأوضح أبو كلل، أن تنظيم داعش الإرهابي كتنظيم انهار وانتهى، لكن كفكر موجود، أنا أخشى ما أخشاه من بعض البؤر الإرهابية وأخص بالذكر معسكر الهول، هذه القضية لابد أن يتم تدارسها، وتدراكها جيدا، والانتباه لها، هذا مجتمع إرهابي، إن لم يتم إيجاد صيغة واضحة وحقيقية وقطعية لإنهاء هذه الحالة، أخشى ما أخشاه أن احنا أمام جيل أسوء وأكثر تطرف وعنف مما شهدناه على يد تنظيم داعش.