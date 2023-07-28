الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: القمة الروسية الإفريقية كانت مثمرة للغاية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القمة الروسية الإفريقية عقدت في أجواء مليئة بالصداقة وكانت مثمرة للغاية، وذلك يخص المنتدى الاقتصادي والإنساني وجلسات القمة والاجتماع الخاص بالممثلين عن المنظمات الإفريقية الإقليمية.

وأضاف "بوتين"، خلال كلمته في البيان الختامي للقمة الروسية الأوكرانية: "خططنا للاجتماع مع جميع قادة الدول المتواجدين في سان بطرسبورج، ونحن سعداء لمشاركة الأغلبية الساحقة من الدول لأفريقيا بالقمة ورؤساء المنظمات التكاملية الإفريقية".

وأشار إلى أن ممثلي القارة الأفريقية أظهروا الإرادة السياسية واستقلالهم واهتمامتهم لإقامة التعاون وتعزيزها مع روسيا.

وأضاف الرئيس الروسي، "نحن متأكدون من المستقبل الناجح للاتصالات الروسية الإفريقية التي تعتمد على الصداقة أثبت الزمن جدارتها، على الخبرة التاريخية للتعاون متعدد النواحي والمثمر الذي ظهر في نشأة الدول بإفريقيا".

وأكد أن "المهم أن القمة أثبتت مجددا العزم المشترك لروسيا وإفريقيا على المزيد من تعزيز والبحث عن الأشكال الجديدة للشراكة ذات منفعة مشتركة، ومن اللافت تبني حزمة لا بأس بها من الوثائق المشتركة".

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