مكتبة الإسكندرية تنعى الشاعر والفنان شوقى حجاب

نعت مكتبة الإسكندرية والعاملون بها، ببالغ الحزن والأسى الشاعر الكبير والمخرج شوقي حجاب، والذي وافته المنية الأربعاء 26 يوليو 2023، آملين أن يتغمده الله عزَّ وجلَّ بواسع رحمته.

ويتقدم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن شوقي حجاب ولد عام 1946 بالدقهلية، واتجه لكتابة الشعر على خطى أخيه الأكبر سيد حجاب، وتميز في كتابة أغاني الأطفال، حيث قام بتأليف ما يزيد على الألف أغنية للطفل، وبرع حجاب في مجالات الدراما والبرامج التليفزيونية ومسرح الطفل والشعر الغنائي.

وابتكر عدد من الشخصيات الشهيرة للأطفال وأبرزها شخصية "بقلظ" والتي ظهرت لسنوات طويلة في برنامج على التليفزيون المصري قدَّمته الإعلامية نجوى إبراهيم، كما ابتكر شخصية كوكي كاك والتي ظهرت في مسلسل تليفزيوني من بطولة إيمان الطوخي ومحمود الجندي.

حصل حجاب على عدة جوائز وتكريمات أبرزها جائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2021، كما كُرِّم في مهرجان القاهرة لسينما الأطفال.