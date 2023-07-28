الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر بماسورة بمنطقة أرض البحر بالطالبية

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد أعمال اصلاح كسر بماسورة بمنطقة أرض البحر

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لأعمال إصلاح كسر بماسورة مياه قطر 1500 مم بمنطقة أرض البحر نهاية الطريق السياحي مع الطريق الدائري بحي الطالبية، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الإصلاح. 

ووجه اللواء أحمد راشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الطالبية بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لضمان عدم تأثر ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق التي يخدمها الخط مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية. 

وشدد المحافظ على حي الطالبية برفع المخلفات ونواتج الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الحركة. 

كما كلف محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالتواجد الميداني بموقع الإصلاح لمتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات لضمان الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالدفع بالخدمات المرورية بموقع الإصلاح لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية. 

رافق المحافظ، خلال جولته، إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، وأشرف تامر، رئيس حي الطالبية، وطه عبدالصادق، رئيس حي الهرم وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة.

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كسر بماسورة الطريق السياحى الطريق الدائري حي الطالبية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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