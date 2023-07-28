الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئولو "جهاز سوهاج الجديدة" يتفقدون أعمال الطرق والمرافق الجارية بالمدينة

مسئولو جهاز سوهاج
مسئولو جهاز سوهاج الجديدة

تفقد المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع تنفيذ ازدواج الطريق المار أمام المدينة بطول ١٤ كم بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، والذي تجاوزت نسبة إنجازه ٩٥٪، وذلك في إطار أهمية متابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، والعمل على سرعة الانتهاء منها، مع المحافظة على أعلى المواصفات والمعايير.

كما تم المرور على مشروع تنفيذ طبقة أسفلت منطقة الشريط المميز بعرض ٢٠٠ م، والذى يخدم قطع أراضى الإسكان المميز والأكثر تميزًا، بطول ١٠ كم بتكلفة ٣٤ مليون جنيه.

وفي ذات السياق، تابع مسئولو جهاز مدينة سوهاج الجديدة مشروع مد خط طرد بطول 11 كم لمحطة رفع الصرف الصحى، التى تخدم منطقة 162 فدانًا "إسكان أكثر تميزًا" ومنطقة 127 فدانًا "إسكان متميز" بتكلفة 43 مليون جنيه والذي تجاوزت نسبة الإنجاز به ٩٠٪.

أراضي الاسكان إسكان متميز إسكان أكثر تميزا إزدواج الطريق الصرف الصحي المشروعات الجارية جهاز مدينة سوهاج الجديدة سوهاج الجديدة

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