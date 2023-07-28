الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: روسيا وإفريقيا تربطهما "فطرة" الدفاع عن السيادة الحقيقية

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو لا تقبل عقوبات وحيدة الجانب، وغير ذلك من الإجراءات التي تلحق ضررًا بالدول التي تمارس النهج المستقل.

وأضاف بوتين، خلال كلمته اليوم الجمعة، ضمن أعمال القمة الروسية الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا يمكن أن نوافق على استبدال القانون الدولي بما يسمى بنظام قائم على القواعد، حيث إن الغرب هو الذي أعلنها، وهو الذي يعيد النظر فيها ويغيرها لمصالحه الخاصة.

وأكد أن روسيا وإفريقيا يربطهما سعي فطري للدفاع عن السيادة الحقيقية، والحق في طريقها الأصيل للتنمية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لافتًا إلى أن السعي للاستقلال والسيادة لا يعني العزلة الذاتية بل يُقصَد بها الانفتاح والتعاون بين الدول المتكافئة في حقوقها.

بوتين روسيا وإفريقيا سعي ا فطري ا السيادة الحقيقية الدفاع عن السيادة الحقيقية

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