السفير صلاح حليمة: مصر لها دور محوري متصاعد في القمة الروسية الإفريقية (فيديو)

تحدث السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، عن مشاركة مصر في القمة الروسية الإفريقية، وأوضح أن مصر لها دور محوري متنامي ومتصاعد في مثل هذه المؤتمرات، وخاصة القمة الروسية الإفريقية.

وأكد "حليمة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر لها دور محوري في النسخة الأولى للمؤتمر عام 2019، عندما كانت تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، وساهمت بدور فعال وإيجابي وقتها، وكان محور التركيز على الجانب الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

- الدور المصري أكثر شمولًا واتساعًا

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، أما في النسخة الثانية فربما كان الدور المصري أكثر شمولًا واتساعا بحكم الوضع التاريخي خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، كما أنها ترأس "النيباد"، وأيضًا ترأست المؤتمرات الخاصة بتداعيات المناخ، ودورها الإيجابي الذي تحقق في "كوب 27".

ولفت إلى أن مصر لها دور محوري تحقق في عمليات التنمية المستدامة منذ عام 2019، سواء في إنشاء المنطقة التجارية الحرة أو دفع الاستثمارات، أو وضع مكانة الاتحاد الأفريقي في وسط المنظمات الإقليمية والدولية وغيرهما.