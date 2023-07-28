توافد القادة المشاركين فى ثانى أيام فعاليات القمة الإفريقية الروسية (بث مباشر)

يقدم موقع الدستور، اليوم الجمعة، بثًا مباشرًا لتوافد القادة المشاركين في ثاني أيام فعاليات القمة الإفريقية الروسية.

وانطلقت، أمس الخميس، في سان بطرسبورج، القمة الروسية الإفريقية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من قادة دول القارة السمراء.

وقالت الخارجية الروسية إن محاولات الدول الغربية إفشال القمة باءت بالفشل.

- روسيا مستعدة لإرسال الحبوب إلى البلدان الإفريقية

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته بافتتاح القمة، إن روسيا مستعدة لإرسال الحبوب إلى البلدان الإفريقية من دون مقابل، مؤكدًا قدرة بلاده على تعويض القارة عن الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد انسحاب موسكو من مبادرة تصدير الحبوب التي ترعاها الأمم المتحدة.