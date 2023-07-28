مدرب الزمالك يكشف موعد تجديد عقد أحمد فتوح

كشف مدحت عبد الهادي، المدرب العام الحالي لفريق الزمالك، موعد تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد المدرب العام للزمالك في تصريحات تليفزيونية، على استعداد الفريق الأبيض لتقديم عروض قوية في البطولة العربية للأندية.

وأضاف عبد الهادي: "كنا نمر بظروف صعبة في الفترة الماضية بسبب القيد، لكن المجموعة المتواجدة والعائدين من الإعارة للفريق على قدر المسؤولية في البطولة".

وواصل حديثه: "هناك تغييرات وتدعيمات جديدة في قيد اللاعبين خلال الساعات المقبلة".

وأكمل: "لا أتدخل في أي أمور تتعلق بتجديد عقود اللاعبين والجوانب المالية، فهو أمر يخص جهاز الكرة ومجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور، لكن بمشيئة الله تجديد عقد أحمد فتوح عقب البطولة العربية".

جدير بالذكر أن عقد أحمد فتوح مع الزمالك ينتهي في يونيو 2024.