الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشار الأمن القومى الأمريكى يزور السعودية ويلتقى ولى العهد محمد بن سلمان

جيك سوليفان
جيك سوليفان

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس في جدة، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

 

وذكرت وكالة "واس" أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

من جهته، أفاد البيت الأبيض في بيان بأن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سافر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية للقاء رئيس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك المبادرات لتعزيز رؤية مشتركة لمزيد من السلام بمنطقة الشرق الأوسط لتكون آمنة ومستقرة ومزدهرة ومترابطة مع العالم.

 

وأشار البيت الأبيض إلى أن سوليفان استعرض التقدم الكبير للبناء على فوائد الهدنة في اليمن التي استمرت على مدى الأشهر الستة عشر الماضية ورحب بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة.

 

واتفق الطرفان على الحفاظ على المشاورات المنتظمة ومتابعة الأمور التي تمت مناقشتها.

 

وحضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.

 

فيما حضر من الجانب الأمريكي، السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، وكبير مستشاري الرئيس للطاقة آموس هوكستين، والمستشار القانوني في مجلس الأمن القومي جيك فيليبس، ومستشارة أولية لمستشار الأمن القومي أريانا بيرينغو

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