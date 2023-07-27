3 ملاعب لبطولة البادل على الشاطئ الفيروزي بالعملين

كشفت شروق وجدي، مراسلة "إكسترا نيوز" من العلمين تفاصيل بطولة "البادل" ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

أضافت خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "العالم علمين"، مع الإعلامية لما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد 3 ملاعب بادل في العملين يتواجد بها أكثر من لاعب عالمي، إضافة لجمهور كبير حيث تقام المباريات على بعد خطوات من الشاطئ الفيروزي وبالقرب من مسرح الشارع.

أبطال عالميين ببطولة البادل بالعملين

أشارت إلى تواجد أبطال عالميين أمثال الأسباني سيرخيو إيكاردو وغيره من النجوم العالمين، إضافة إلى الأبطال المصريين يوسف حسام، وعمرمخلوف، وأحمد علاء، وليلى النمر، وسلوى صيام وغيرهم، مؤكدة أن يوجد تفاعل كبير من الجماهير والتي لها الحق في مشاركة اللاعبين اللعب وبالمجان.