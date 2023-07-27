الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح حكم تعليق الصور في المنزل (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "سلمى"، عمرها 10 سنوات، حول حكم تعليق الصور فى البيت حلال أم حرام؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر "الناس"، "جائز ولا فيه أى حاجة ده مجرد ظل مفيش فيه أى تمثل لأى حاجة، بعيد كل البعد عن الحرام".

وتابع:"تذهب دار الإفتاء إلى جواز تعليق الصور على الحائط طالما توافرت فيها شروط جوازها، أما إن احتوت فحشًا أو عريًا أو مضاهاة لخلق الله فلا يجوز تعليقها، والمضاهاة لا تنطبق على التصوير الفوتوغرافي لأنه انعكاس لخلق الله وليس مضاهاة أو تقليدًا له".

 

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة

 

https://youtu.be/PFHATP8o5Bc 

 

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