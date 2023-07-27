الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الدولة مش هتسكت".. أول رد من مصطفى بكرى عن أزمة الكهرباء

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن مشكلة الكهرباء تؤرّق كل البيوت المصرية، لكنها مشكلة تستند إلى أسباب حقيقية غير متعلقة بقدرة محطات الكهرباء، لكن بنقص في كميات الغاز والمازوت.

وقال خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،: "قنوات الإخوان فاكرين هيقدروا ينالوا مننا بسبب أزمة الكهرباء، لكن هناك فرق فالأعطال كانت في عهد الإخوان بسبب المحطات المتهالكة والقديمة.

أضاف: "تم الاتفاق على استيراد كميات من المازوت بـ250 إلى 300 مليون دولار، لأن ما توفره الدولة هو 129 مليون متر مكعب من الغاز والمازوت لتشغيل 33 جيجا وات، لكن الاستهلاك زاد واقتربنا من 36 جيجا".

وتابع "الشحنات الإضافية هتساعد، لكن مع استمرار مسألة الترشيد، وما حدث توجيه لكل الجهات بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك في المصالح الحكومية والهيئات، إضافة إلى أنه سيتم العمل من الأحد المقبل (online) في المؤسسات الحكومية، مشددًا على أنه سيتم تحديد توقيتات انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية وسيتم إعلانه الإثنين المقبل.

بكري مصطفى بكرى أزمة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عهد الإخوان

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