تغييرات كبيرة فى تشكيل الزمالك أمام الاتحاد المنستيرى فى البطولة العربية

‏شهد تشكيل الزمالك جملة تغييرات خلال مباريات الفريق المقبلة بالبطولة العربية للأندية، التي انطلقت اليوم بمدينة الطائف السعودية.

قرر خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الدفع ببعض اللاعبين الغائبين منذ فترة والعائدين من الإصابة في مقدمتهم نبيل عماد دونجا، والاعتماد على اللاعبين العائدين من الإعارة في مقدمتهم يوسف أوباما العائد، حيث يدفع بهما أوسوريو في مركز خط الوسط.

ويتم الدفع بحمدي علاء العائد من الإعارة من البنك الأهلي، لكن سيتم الدفع به على فترات في المباراة لحين الانسجام مع مجموعة اللاعبين.

‏جاءت عودة أوباما لتقلب تشكيل فريق الزمالك بدرجة كبيرة حيث يسعي أوسوريو للدفع بالثلاثي أحمد فتوح وأوباما ودونجا في خط الوسط وإعادة أحمد سيد زيزو إلى مكانه في الجناح الأيمن؛ لإعطاء الفريق قوة هجومية إضافية، والاستفادة من خبرات هؤلاء اللاعبين الدوليين في البطولة العربية.

وأشاد أوسوريو بأداء أوباما حيث يجيد اللعب في خط الوسط ومركز 10، ويعتبر واحدًا من اللاعبين الهدافين وسيكون إضافة كبيرة إلى تشكيل الفريق.

وقرر أوسوريو منح الفرصة بطريقة كاملة للاعب عمر جابر الذي تألق في خط الوسط خلال الفترة الماضية وكان أوسوريو دفع به كبديل في الجهة اليسري بخط الوسط في محاولة لسد نقص غياب مصطفى شلبي، واستطاع جابر أن يثبت وجوده خلال الفترات التي شارك فيها في المباريات الأخيرة، واستغل خبراته وأجاد في خط الوسط بجانب أدائه منذ سنوات في الظهير الأيمن.

يبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي غدًا الجمعة، ثم يلتقي مع الشباب السعودي الإثنين المقبل، ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.