شرطة لندن: لا شبهة في وفاة المغنية الأيرلندية "سيناد أوكنور"

أعلنت شرطة لندن في بيان يوم الخميس، إن وفاة المؤلفة والمغنية الايرلندية سيناد أوكونور في منزلها بلندن، طبيعية حتى الآن.

وقال بيان لشرطة لندن "أعلنت وفاة امرأة تبلغ من العمر 56 عاما في مكان الحادث"، بجنوب لندن الأربعاء بعد بلاغات بعدم ردها على هاتفها، وأضاف: "سيتم إعداد ملف للطبيب الشرعي".

وأعلنت عائلة أوكونور وفاتها يوم الأربعاء، وقالوا في بيان: "عائلتها وأصدقائها يشعرون بالحزن البالغ، وطالبوا بعدم الحديث في ملابسات الوفاة في هذا الوقت الصعب للغاية".

ولجأ الكثير من جميع أنحاء العالم إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد أنباء وفاتها لمشاركة وجب عزاء الفنانة.

خصصت الممثلة جيمي لي كورتيس تدوينة على إنستغرام لأوكونور ، تقديراً لصوت الفنانة "الجميل" وشخصيتها "الرائعة".

ووصفت المغنية وكاتبة الأغاني ميليسا إثيريدج وفاة أوكونور بأنها "مأساة" ، وقدم مغني الراب آيس تي "احترامه لسينيد".

وتغلبت أوكونور على طفولتها الصعبة لتحقق أول نجاح موسيقي كبير لها في أواخر الثمانينيات من خلال ألبومها الأول "الأسد والكوبرا". لكن كان ألبومها الثاني "لا أريد ما لم أحصل عليه" ، هو الذي جعلها اسمًا ذهبياً في عالم الغناء.