الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مع ارتفاع الحرارة.. مصر تتوسع فى نظم الرى بالتنقيط والرش بـ750 ألف فدان

الرى الحديث
الرى الحديث

تواصل وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات وهيئات، في تنفيذ خطة استراتيجية قومية متكاملة لتنمية الموارد المائية في ظل زيادة الإحتياجات مقابل ثبات الموارد المتاحة سنوياً، عبر عدة مشروعات قومية كبرى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ على موارد المياه وتنميتها من خلال عدة مشروعات، منها تحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلاً من الرى التقليدى بالغمر، والتوسع في الرى الذكى، بهدف ترشيد استهلاك المياه.

كما يتم تنفيذ أعمال مشروع تحديث نظم الري بدلا من الري بالغمر، الذى يعد من أهم المشروعات القومية المنقذة حالياً، وذلك في زمام 325 ألف فدان قصب سكر و750 ألف فدان من الفاكهة والبساتين، للحد من استنزاف الموارد المائية من خلال الرى التقليدى بالغمر واستبداله بالرش والتنقيط.

فى ذات الإطار، انتهى قطاع تطوير الري بمنطقة شرق الدلتا، الخميس، من تنفيذ خطة أعمال تحديث نظم الري في عدة مناطق منها أسوان والقليوبية، حيث تم تركيب الطلمبات والفلاتر فى مساحة ثمانية أفدنة بتمويل خاص، ضمن خطة تحديث نظم الري في مساحة 750 ألف فدان، تحت إشراف الدكتور يسري خفاجي رئيس قطاع تطوير الري، إضافة إلى متابعة عقد مؤتمرات وندوات التوعية لروابط مستخدمي المياه، وذلك لحثهم على تطبيق النظم الحديثة وتحقيق التواصل الجيد معهم.

 

الحفاظ على موارد المياه مع التوسع الزراعى فى المشروعات القومية 

الرى الحديث 

من جهته، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، أهمية المشروعات القومية المنفذة حالياً في الحفاظ على موارد المياه، خاصة مع التوسع الزراعى على هوامش وادى النيل والدلتا وبعض الأراضى الصحراوية الرملية كما هو الحال فى توشكى وشرق العوينات المكونة من أراضى رملية تتميز بنفاذية عالية وهى سهولة حركة المياه فيها، ولذلك كان لا بد من استخدام طرق الرى الحديثة المختلفة مثل التنقيط والرى المحورى والخراطيم حتى لا تهدر المياه.

txt

وزير الرى يستعرض خطة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر

txt

وزير الرى: تخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الرى والصرف

وأوضح أستاذ الموارد المائية لـ"الدستور"، أهمية مشروعات تحديث نظم الري فى تقليل البخر بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديدة في هذه الأيام، التى اذا استخدم فيها الرى بالغمر فسوف تزداد ملوحة التربة، وتفقد كميات كبيرة من المياه، لافتاً إلى أن القانون يشترط حالياً عدم استخدام الرى بالغمر فى تلك المناطق الجديدة.

750 ألف فدان ارتفاع درجة الحرارة التوسع الزراعى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المشروعات القومية الموارد المائية والري النظم الحديثة ترشيد استهلاك المياه

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023 وحالة الطقس في مصر

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟