عمر جابر: جاهزون للبطولة العربية.. ونهاية الموسم ستكون دفعة قوية لنا

أكد عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية البطولة العربية للفريق الأبيض، موضحًا أن الزمالك يشارك في أي بطولة ويكون مرشحًا للمنافسة.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل لقاء الاتحاد المنستيري: "جاهزون للبطولة العربية ونهاية الموسم ستكون دفعة قوية لنا، ولدينا إصرار وعزيمة قوية لتحقيق الهدف؛ لأن الزمالك يكون مرشحًا للمنافسة بقوة على اللقب".

وفيما يخص قرار محمد عبدالشافي بالاعتزال قال: "عبدالشافي قدوة ونتمنى له التوفيق، خاصة أنه لم يفتعل أي مشكلة من قبل، ونعتز به كثيرًا".

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي غدًا الجمعة ثم يواجه الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم يلتقي مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

قائمة الزمالك لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلًا من.

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد عبدالرحيم "إيشو" - إبراهيما نداى - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسى - علي ياسر - محمد صلاح ذكي.