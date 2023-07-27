الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمر جابر: جاهزون للبطولة العربية.. ونهاية الموسم ستكون دفعة قوية لنا

عمر جابر لاعب الزمالك
عمر جابر لاعب الزمالك

أكد عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية البطولة العربية للفريق الأبيض، موضحًا أن الزمالك يشارك في أي بطولة ويكون مرشحًا للمنافسة.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل لقاء الاتحاد المنستيري: "جاهزون للبطولة العربية ونهاية الموسم ستكون دفعة قوية لنا، ولدينا إصرار وعزيمة قوية لتحقيق الهدف؛ لأن الزمالك يكون مرشحًا للمنافسة بقوة على اللقب".

وفيما يخص قرار محمد عبدالشافي بالاعتزال قال: "عبدالشافي قدوة ونتمنى له التوفيق، خاصة أنه لم يفتعل أي مشكلة من قبل، ونعتز به كثيرًا".

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي غدًا الجمعة ثم يواجه الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم يلتقي مع النصر السعودي  يوم 3 أغسطس.

 

قائمة الزمالك لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023

وتضم  قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلًا من.

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد عبدالرحيم "إيشو" - إبراهيما نداى - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسى - علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

اتحاد المنستيري التونسي البطولة العربية بطولة العرب دفعة قوية عبد الشافى عمر جابر

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تستعين بـ"هواوي" لتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كنترولات التصحيح تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين

ضبط شخص مطلوب في 142 سنة سجن بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟