الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أول أغسطس فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بألسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا والبحوث للعام الدراسي 2023/2024، اعتبارًا من 1 أغسطس وحتى 31 من نفس الشهر.

وأوضح الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البرامج تشمل: دبلوم الدراسات العليا في اللغويات والأدب والترجمة، دبلوم الترجمة التحريرية والفورية بأقسام اللغة الانجليزية والفرنسية والصينية، دبلوم تكنولوجيا الترجمة بقسم اللغة الإنجليزية، دكتوراه الألسن في تخصصات اللغة والأدب والترجمة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعقد امتحانات القبول خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر 2023، وتعقد الامتحانات الشفهية لكل الأقسام في 11 سبتمبر 2023.
 

الدراسات العليا الدراسات العليا والبحوث الإنجليزية والفرنسية الامتحانات الشفهية ألسن عين شمس

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