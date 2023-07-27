ميمى عبد الرازق: حزين على طريقة رحيلى من المصرى

أكد ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على رحيله عن تدريب الفريق الأول عقب نهاية مباراة الأهلي ببطولة الدوري.

وتعادل المصري البورسعيدي مع الأهلي بدون أهداف في ختام مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري.

وقال ميمي عبد الرازق، في تصريحات عقب المباراة: "حزنت للغاية على خسارة بطولة كأس الرابطة، فقد جئنا في فترة مؤقتة، وكامل أبو علي أكد لي على الرحيل عقب المباراة".

وأضاف: "دائمًا ما يحدث معي هذا الأمر، ويتم تعييني ثم تتم إقالتي بعد ذلك، وقدمت كل ما لدي".

واستطرد: "لا أعلم السر وراء رحيلي عن تدريب الفريق، ربما كان السبب هو خسارة كأس الرابطة، لكن أظل أنا من أكفأ المدربين وشيخ المدربين في مصر".

وأتم: "حزين على رحيلي بهذا الأسلوب وكنت أنتظر على الأقل 24 ساعة وليس بعد المباراة مباشرةً، وأقدم كل الشكر للجهاز الفني واللاعبين".