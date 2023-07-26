حفل أحمد سعد وانطلاق بطولة البادل.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين غدًا

كشف أحمد غنيم، مراسل "الحياة اليوم"، عن أبرز فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، مؤكدًا أن الفعاليات مستمرة وغدًا يوم مليء بالفعاليات منذ بداية اليوم وحتى نهايته.

وقال مراسل برنامج "الحياة اليوم" إن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي غدًا متنوعة ما بين رياضية وثقافية، مؤكدًا أن هذا أهم ما يميز مهرجان العلمين.

أبرز فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي غدًا

وأضاف أن غدًا سيكون هناك حفل للفنان الكبير أحمد سعد في منطقة أرينا العلمين، موضحًا أن الفعاليات الفنية غدًا لن تقتصر على الفنان أحمد سعد وهناك حفلات أخرى.

وتابع: "تم إنشاء مسرح الشارع في منطقة الممشى السياحي بالعلمين، وسيشهد غدًا أيضًا عددًا من الفعاليات الفنية بداية من الساعة السادسة مساءً بالمجان وعلى البحر مباشرة"، مشيرًا إلى أن فعاليات مسرح الشارع مستمرة لمدة يومين وتضم العديد من المطربين والفرق الموسيقية.

كما أشار إلى انطلاق بطولة البادل غدًا في العلمين وتستمر لمدة 3 أيام، حيث تم إنشاء 3 ملاعب بادل، ومن المقرر انطلاق البطولة في تمام الثامنة مساءً.