خبير: اضطراب أمريكى لاتهام بايدن بالتربح الشخصى من منصبه

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي، إن هناك علامات استفهام كبيرة على الرئيس الأمريكي جو بايدن وأخيه حول التقاضي من الصين نتيحة تحويلات تجارية، وهذا يعني تربح الرئيس وأسرته من منصبه.

اضطراب الأوضاع الأمريكية



وأكد شرقاوي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن مجلس النواب يستطيع أن يمرر مادة القانون المعنية بتوجيه الاتهام لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والمحاكمة تتم أمام مجلس النواب.

التربح الشخصي من المنصب



وأضاف في حديثه، أن مايحدث في الولايات المتحدة الأمريكية سيؤثر سلباً على حملة بايدن الانتخابية نتيحة تربحه هو وشقيقه ونجله من منصبه.

وتابع: "أنصار دونالد ترامب يستخدمون هذه الاتهامات لصالحهم سريعاً من أجل الدفاع عن الاتهامات المقدمة من أنصار بايدن لترامب".