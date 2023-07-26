برنامج "الفرصة".. أحد مؤسسى شركة "ريستى": نساعد التجار على إرسال الفواتير الإلكترونية

عرض المتسابق شريف حاتم، أحد مؤسسي شركة "ريستي"، فكرة مشروعه على أعضاء لجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقال حاتم في فقرة "الدقيقة الواحدة" ضمن برنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "ON": "في كثير من الريسيتات بتترمي كل يوم، علشان كدة عملنا ريسيتي، وريسيتي هي منصة تساعد التاجر على إرسال فواتير إلكترونية للمستهلك من خلال عملية دمج واحدة بنظام البيع عنده".

وأضاف: "دي البداية والخطوة اللي بعد ذلك نجعل التاجر يحافظ على العميل، ويعرفه من خلال برامج كثيرة جدًا، والمستهلك معاه مكان واحد وعارف كل الفواتير اللي معاه وممكن يمسحها بعد كدة بدلًا من رمي الفاتورة، وحاليًا نعمل مع 14 علامة تجارية، وأرسلنا 20 ألف ريسيت إلكتروني خلال فترة عملنا".