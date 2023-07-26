تكريم مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين فى حفل تخرج "إعلام القاهرة" (صور)

شهدت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، حفل تخريج دفعة 2023 من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك في إطار الانفتاح على المؤسسات العلمية الأكاديمية.

وشاركت مستشار شيخ الأزهر، في الحفل بناء على دعوة كريمة من شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، التي أعد طلابها مشروع تخرج يتمثل في فيلم وثائقي بعنوان «من بلاد بعيدة»، يستعرض رحلة الطلاب الوافدين العلمية في رحاب الأزهر الشريف، ويبرز المكانة السامية التي يشغلها الأزهر الشريف في قلوبهم وعقولهم، ويرصد آمالهم المستقبلية بعد عودتهم إلى بلادهم متسلحين بالعلم الرصين وفق المنهج الأزهري الوسطي.

وألقت الصعيدي، كلمة موجزة أبرزت فيها دور الأزهر محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وهنأت الطلاب الخريجين، ونبهتهم إلى عِظَم المسئولية الملقاة على عاتقهم في إبراز وجه مصر الحضاري ورصد جهود قُواها الناعمة، وفي مقدمتها الأزهر الشريف.

وأوصت مستشار شيخ الأزهر الخريجين بمداومة السعي وبذل الجهد، مبشرة إياهم بأنه على قدر السعي تكون المكافأة من الله تعالى.

وفي ختام الحفل تم تكريم الدكتورة نهلة الصعيدي من قيادات كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعلى رأسهم الدكتورة حنين جنيد، عميدة الكلية.