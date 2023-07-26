أسامة السعيد لـ"القاهرة الإخبارية": تواجد الناتو بالبحر الأسود يُنذر بتصعيد جديد

قال الخبير في الشئون الدولية الدكتور أسامة السعيد، إن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب سيكون له نتائج سلبية على العالم بأكمله، خاصة أن روسيا مسئولة عن صادرات الغذاء لعدد كبير من دول العالم، وعلق:"روسيا وأوكرانيا كانتا سلة غذاء العالم قبل الحرب".

ملف الحبوب الروسية



وأكد الدكتور أسامة السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ملف اليوم” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن تواجد قوات “الناتو” في البحر الأسود يزيد من الاحتكاك المباشر بين الغرب وروسيا، فبدلاً من المواجهة الغير مباشرة بين الطرفين سيتحول الأمر إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين.

الاحتكاك الغربي الروسي



وفي السياق ذاته، قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي بوتين، إن صادرات الحبوب الروسية لها تأثير مضاعف على صادرات الحبوب الأوكرانية، حيث تعتمد الكثير من الأسواق العالمية على الصادرات الروسية بدلاً من الصادرات الأوكرانية، ولهذا يمكن القول إن الولايات المتحدة والناتو أعداء صفقة الحبوب وهم السبب الحقيقي وراء أزمة الحبوب في الجنو ب.