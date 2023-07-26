الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": سلاح الجو الأوكرانى يتصدى لصواريخ كروز بالمناطق الغربية

سلاح الجو الأوكراني
سلاح الجو الأوكراني

قال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن سلاح الجو الأوكراني تصدى لصواريخ كروز بالمناطق الغربية بكييف، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف، أنه تم إطلاق صافرات الإنذار بكل مناطق كييف تحسبًا لأي هجمات روسية.

 

تهديدات بقصف صاروخي يستهدف العاصمة الأوكرانية 

وأعلنت "القاهرة الإخبارية" في تغطية خاصة، عن أن صواريخ فائقة السرعة دخلت المجال الجوي لشمال كييف، في ظل ارتفاع وتيرة التهديدات بقصف صاروخي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

القاهرة الإخبارية سلاح الجو الأوكرانى صواريخ كروز المناطق الغربية بكييف قصف صاروخى صافرات الإنذار

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