الثانى على الثانوية الأزهرية مكفوفين.. يحفظ القراءات العشر ويجيد الإنجليزية

قال والد الطالب بلال جمعة، الثاني على الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي مكفوفين، إنه كان حريص على مساعدة نجله طول العام الدراسي والتواجد معه طوال الوقت للمذاكرة وكذلك والدته.

وأضاف والد الطالب أن نجله يحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، بجانب إجادته للغة الإنجليزية، وهو دائم التطلع والتصفح لكل ما هو جديد من حوله، ولم يتوقف طوال الوقت عن البحث والمعرفة.

في السياق ذاته، يعقد الأزهر الشريف غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن ينظم المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي، مع بثه مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة.

برجاء الحضور بحد أقصى في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا لتسهيل مهمتكم في التغطية الإعلامية والحصول على ما يمكن من معلومات ترتقي بجودة المحتوى الإعلامي، وخروج وقائع المؤتمر على النحو الذي يرتقي بالتغطية الإعلامية. نرجو أن تتخذوا ما ترونه مناسبًا نحو التغطية الإعلامية؛ مع جزيل شكرنا لتعاونكم الدائم.